Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: Marcao

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor.Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson forma giyemediği için mutsuz. Danimarkalı devre arasında ayrılırsa Galatasaray, eski oyuncusuna yönelecek.

Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: Marcao
Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: Marcao
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray'da Davinson Sanchez transferi sonrasında Victor Nelsson yedek kulübesine geçti. Danimarkalı savunmacı bu durumu çok sorun etti ve ülke basınına verdiği iki röportajda da "Oynamazsam giderim" ifadelerini kullandı.

 

Marcao Sürprizi!

 Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Yerine yine hem ligi hem Galatasaray'ı bilen bir oyuncu gündeme geldi: Marcao.

Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: Marcao - Resim : 1

Çok Düşük Bir Rakam Önerilecek

Sevilla'ya gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, iyileştikten sonra da forma bulamayan Brezilyalı stoper için Aslan yoklama çekecek. 27 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Sevilla'ya çok düşük bir rakam önerecek.

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# Galatasaray # Marcao
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