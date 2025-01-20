Galatasaray’dan çifte transfer bombası: İşte sürpriz isim!

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek için Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ile anlaşmaya çok yaklaştı. Skriniar'ın transferi için Fransız ekibiyle son pürüzlerin giderilmesi için görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray yönetimi, sadece Skriniar ile yetinmeyerek sürpriz bir isim için de harekete geçti. İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal için temaslarını hızlandırdı.

EMERSON ROYAL İÇİN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Milan, Emerson Royal'i geçtiğimiz yıl Tottenham'dan 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Serie A’da toplam 25 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Fanatik'e göre, Milan'ın, sağ bek pozisyonunda Manchester City’den Kyle Walker’ı transfer etmeyi planladığı, bu nedenle Emerson Royal’in ayrılığına sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise oyuncuyu kadrosuna katmak için Milan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, Milan Skriniar transferinde ise önemli bir aşama kaydetti. PSG ile son detaylar üzerinde görüşen sarı-kırmızılılar, Slovak stoperi en kısa sürede İstanbul’a getirmeyi planlıyor.