Galatasaray'dan çok konuşulacak Ali Koç açıklaması: "Patolojik vaka, bekâ sorunu..."

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe eski Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un Okan Buruk hakkında söylediği iddia edilen sözler sonrası çok sert bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşananları “planlı bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Türk futbolunda tansiyon bir anda zirveye çıktı. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe eski Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un teknik direktör Okan Buruk’a yönelik sözleri sonrası çok sert bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılılar, yaşananları “planlı bir saldırı” olarak nitelendirerek açık rest çekti..

Açıklama şu şekilde:

"ARSIZ DAVRANIŞ"

"Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktörümüz Okan Buruk’u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır.

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu “Ali kıran baş kesen”in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.

Galatasaray’ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır.

Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye’deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur.

Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç

Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?"

