Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Ezeli rekabet transfere taşındı

Galatasaray, bu sezon şampiyonluk yarışında rakiplerinden bir adım öne geçmek için ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa’daki başarı hedeflerini desteklemek amacıyla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Özellikle Victor Nelsson’un takımdan ayrılma ihtimali, stoper transferini gündemin ilk sırasına taşıdı.

DIEGO CARLOS İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray’ın hedefindeki isim ise Aston Villa forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos. Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, Galatasaray’ın bu transfer için Aston Villa ile temasa geçtiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Romano’nun açıklamasına göre, Galatasaray yönetimi, Diego Carlos’u kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunuyor. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Carlos transferi yalnızca Galatasaray’ın gündeminde değil. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ezeli rakip Fenerbahçe de oyuncuyu kadrosuna katmak için bir teklif yaptı. Ancak Aston Villa, sarı-lacivertli ekibin teklifini reddetti.

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan ve bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maça çıkan Brezilyalı savunmacı, gol veya asist katkısı yapamadı.