Galatasaray'dan Kopenhag Maçı Öncesi Taraftarına Çağrı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam Danimarka ekibi Kopenhag'la deplasmanda kritik maça çıkacak.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

- Büyük Galatasaray Taraftarı! Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Old Trafford'ta Manchester United ile oynadığımız deplasman karşılaşmasında yaşanan tribün olayları gerekçe gösterilerek UEFA tarafından “Deplasman tribününe 1 maç seyirci götürememe” cezasıyla karşı karşıya kalmış; itirazımız sonrası bu ceza 2 yıl süreyle askıya alınmıştı. Bugün Kopenhag deplasmanında siz Büyük Galatasaray Taraftarına düşen; maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında cezai sınırlara girecek olaylardan uzak durarak takımımızı 90 dakika boyunca desteklemektir. Aksi yöndeki davranışlar, bir sonraki UEFA müsabakasında taraftarımızı tribünden yoksun bırakma tehlikesi taşıyacaktır. Bu bilinçle, Kopenhag deplasmanında Parken Stadyumu'nda tribünde yerini alacak taraftarlarımızdan, Galatasaray’ın taraftarıyla bir bütün olduğunu hep hatırlayarak, kulübümüzü UEFA ile karşı karşıya getirecek hareketlerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz.