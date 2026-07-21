Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! 2 yıllık sözleşme resmen açıklandı
Galatasaray Kulübü, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile iki yıllık yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüp, iç transferde beklenen adımı atarak Mario Lemina'nın takımda kalacağını duyurdu.
Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte Gabonlu orta saha oyuncusu, kendisini iki yıl daha Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'dan 1.5 yıl önce kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, sahada sergilediği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
Geçtiğimiz sezon boyunca sarı kırmızılı formayla toplam 41 resmi müsabakada görev alan deneyimli isim; 3 gol ve 2 asistlik bir skor katkısı üretti.
Farklı dönemlerle birlikte Galatasaray forması altında toplamda 3.5 sezonu geride bırakan Lemina, bu süre zarfında takımının müzesine götürdüğü 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğunda doğrudan rol oynadı.
Sözleşme yenileme sürecinin resmiyet kazanmasının ardından kulübün Youtube kanalına özel açıklamalarda bulunan Gabonlu yıldız, Galatasaray'da kalma kararının arkasındaki motivasyonu anlattı.
Kulübe olan bağlılığının altını çizen Lemina, duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Çok mutluyum açıkçası. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi bu. Hocamız da burada bana 2 sene boyunca güvendi. Bunun üzerine devam edeceğimiz için çok mutluyum. Taraftarlarımız, onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. Ben de sahada performans göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Galatasaray büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var.”
Gerçekleştirilen imza törenine katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncunun geçmişteki katkılarını hatırlatarak gelecek planlarına dair beklentilerini dile getirdi.
Lemina'nın yeni dönem öncesi kendisine özel bir söz verdiğini aktaran Başkan Özbek, anlaşmayı şu cümlelerle değerlendirdi:
"Mario, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Son iki şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Kendisiyle konuşurken bu 2 senelik kontratla ilgili, bana bir söz verdi 'Bu sene ve önümüzdeki seneki performansım, bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak endisi Galatasaray'ı sevenlerin beğendiği bir futbolcu. 2 sene daha bizle beraber. Önümüzdeki iki sen Mario ile beraber şampiyonluklar kutlayacağız."