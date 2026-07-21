Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! 2 yıllık sözleşme resmen açıklandı

Kulübe olan bağlılığının altını çizen Lemina, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çok mutluyum açıkçası. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi bu. Hocamız da burada bana 2 sene boyunca güvendi. Bunun üzerine devam edeceğimiz için çok mutluyum. Taraftarlarımız, onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. Ben de sahada performans göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Galatasaray büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var.”