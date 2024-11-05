Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Başkan Dursun Özbek konuştu

Galatasaray'dan yıldız oyuncu Victor Osimhen ile ilgili açıklama geldi. Başkan Dursun Özbek, "Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Başkan Dursun Özbek konuştu
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Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın bu sezon isim ve forma sponsorluğunu Fuzul Tasarruf Finansman üstlendi. Anlaşmaya ilişkin imzalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Akbal tarafından atıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fuzul Tasarruf Finansman'ın Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı isim ve forma sponsorluğunu 1 yıl süreyle üstlenmesine ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı futbol takımının yine başarılı bir dönem geçirdiğine dikkati çeken Özbek, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'le ilgili konuştu. Dursun Özbek, "Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Başkan Dursun Özbek konuştu - Resim : 1

Yönetim kurulu olarak Galatasaray'ın başarısı için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Dursun Özbek, "Amacımız taraftarlarımızı ve camiamızı memnun etmek. Başarı odaklı olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyorum. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'deki hakem tartışmalarına yönelik soruyu ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yapılan sponsorluk anlaşmasının sosyal sorumluluk anlamındaki önemine dikkati çekip gündemi değiştirmek istemediğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray Osimhen Dursun Özbek
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