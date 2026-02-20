Galatasaray’dan Osimhen kararı: Kadroda yer almadı
Victor Osimhen dizindeki ağrı nedeniyle Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Galatasaray’ın açıkladığı 23. hafta listesinde yıldız golcü yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig 23. hafta kapsamında oynanacak Konyaspor karşılaşmasının kamp kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede Victor Osimhen yer almadı.
Açıklamada, Nijeryalı golcünün dizindeki ağrı nedeniyle maç kadrosunda yer almadığı belirtildi.
GALATASARAY’IN KAMP KADROSU
Galatasaray’ın açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır
İsmail Jakobs
Davinson Sánchez
Roland Sallai
Gabriel Sara
Mauro Icardi
Leroy Sané
Yunus Akgün
Batuhan Şen
Eren Elmalı
Günay Güvenç
İlkay Gündoğan
Yáser Asprilla
Kaan Ayhan
Lucas Torreira
Abdülkerim Bardakcı
Barış Alper Yılmaz
Renato Nhaga
Noa Lang
Wilfried Singo
Sacha Boey
Mario Lemina