Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladı

Galatasaray, Rafael Leao’yu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun transferi için AC Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladı - Resim: 1

Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun transferini şu ifadelerle açıkladı: “Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

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Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladı - Resim: 2

27 yaşındaki Portekizli yıldız isim kariyerine Sporting altyapısında başladı. A takımla 4 maça çıkan Leao, 2018 yılında Fransa ekibi Lille’e transfer oldu.

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Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladı - Resim: 3

Burada geçirdiği bir sezonda 26 maçta forma giyen forvet oyuncusu, 8 gol ve 3 asist kaydetti.

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Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladı - Resim: 4

MİLAN’DA 293 MAÇTA 80 GOL ATTI

Gösterdiği performansla Milan’ın radarına giren Leao, 2019 yılında İtalya temsilcisine transfer oldu.

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Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladı - Resim: 5

Milan ile toplam 293 maça çıkan Leao 80 gole imza attı. Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon ise 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladı - Resim: 6

2026 Dünya Kupası’nda ülkesi Portekiz ile 5 maça çıkan Leao 1 gol, 1 asist kaydetti. Roberto Martinez’in ekibi turnuvaya son 16 turunda İspanya karşısında yaşadığı 1-0’lık mağlubiyetle veda etti.

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Galatasaray transfer