Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladı
Galatasaray, Rafael Leao’yu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun transferi için AC Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun transferini şu ifadelerle açıkladı: “Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”
27 yaşındaki Portekizli yıldız isim kariyerine Sporting altyapısında başladı. A takımla 4 maça çıkan Leao, 2018 yılında Fransa ekibi Lille’e transfer oldu.
Burada geçirdiği bir sezonda 26 maçta forma giyen forvet oyuncusu, 8 gol ve 3 asist kaydetti.
MİLAN’DA 293 MAÇTA 80 GOL ATTI
Gösterdiği performansla Milan’ın radarına giren Leao, 2019 yılında İtalya temsilcisine transfer oldu.
Milan ile toplam 293 maça çıkan Leao 80 gole imza attı. Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon ise 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
2026 Dünya Kupası’nda ülkesi Portekiz ile 5 maça çıkan Leao 1 gol, 1 asist kaydetti. Roberto Martinez’in ekibi turnuvaya son 16 turunda İspanya karşısında yaşadığı 1-0’lık mağlubiyetle veda etti.