Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Dünyaca ünlü stoper imzaya mı geliyor?
Galatasaray, stoper transferi için Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'ı hedefleri arasına aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak bakan 34 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde ilk teması kurması bekleniyor.
Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro yapılanması hedefleyen Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Virgil Van Dijk transferi için harekete geçti.
Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, hedef büyülterek İngiliz devinin savunma liderini transfer listesinin ilk sırasına ekledi.
YÖNETİM İLK TEKLİF İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Galatasaray kurmayları, transfer sürecini hızlandırmak amacıyla somut adımlar atmaya başladı. Yönetimin, kısa süre içinde 34 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle resmi olarak temas kurarak ilk teklifini sunması bekleniyor.
İngiliz kulübü Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı savunmacının kariyerinde yeni bir sayfaya olumlu yaklaşması, sarı-kırmızılıların bu transferdeki fırsatını artırıyor.
Virgil Van Dijk transferinde Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli unsurlardan birini taraftar faktörü oluşturuyor.
Hollandalı futbolcunun Galatasaray taraftarının yarattığı coşkulu atmosferden etkilendiğini geçmişte sık sık ifade ettiği biliniyor.
Özellikle RAMS Park'taki atmosferin dünya futbolunda sahip olduğu özel konum, oyuncu üzerinde önemli bir motivasyon kaynağı yaratırken, bu durum müzakere sürecinde Galatasaray'a büyük bir avantaj sağlıyor.