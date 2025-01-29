Galatasaray'dan son dakika Mauro Icardi açıklaması! Sakatlığıyla ilgili rapor iddialarına yanıt geldi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'la yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, antrenmanda Mauro Icardi'nin sakatlığının son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'dan son dakika Mauro Icardi açıklaması! Sakatlığıyla ilgili rapor iddialarına yanıt geldi
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'la yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi ile ilgili çok fazla spekülasyon çıktığını belirten Yener İnce, şunları kaydetti:

"Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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