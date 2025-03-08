Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

HER SEZONA BİR YILDIZ

Galatasaray, son yıllarda transferde büyük hamleler yaparak Avrupa’da ses getirdi.

Daha önce Gomis, Falcao, Icardi ve son olarak Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de Neymar’ı gündemine aldı.