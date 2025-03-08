Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

İspanyol basınına göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı süperstar Neymar’ı kadrosuna katmak için dev bir proje hazırladı. Avrupa’ya dönmek isteyen Neymar, Galatasaray’ın sunduğu teklife sıcak bakıyor mu? İşte transferde son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Resim: 1

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor.

National'e göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı süperstar Neymar’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Resim: 2

Avrupa’da yeniden sahne almak isteyen Neymar’ın önceliği Barcelona olsa da Galatasaray’ın sunduğu projeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Resim: 3

HER SEZONA BİR YILDIZ

Galatasaray, son yıllarda transferde büyük hamleler yaparak Avrupa’da ses getirdi.

Daha önce Gomis, Falcao, Icardi ve son olarak Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de Neymar’ı gündemine aldı.

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Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Resim: 4

İspanyol basınına göre, Neymar 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nda yer almak için Avrupa’ya dönmek istiyor. 

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Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Resim: 5

Bu doğrultuda ilk hedefi eski takımı Barcelona olsa da, Katalan devinin ekonomik zorlukları ve Neymar’ın yüksek maaş beklentisi transferi zorlaştırıyor.

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Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Resim: 6

GALATASARAY TÜM ŞARTLARI KARŞILAMAYA HAZIR

Galatasaray yönetimi, Neymar transferi için tüm ekonomik şartları karşılamaya hazır. 

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Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Resim: 7

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldıza takımın lideri olabileceği özel bir proje sundu. Ayrıca, futbolcunun taleplerine uygun bir sözleşme önerileceği de konuşuluyor.

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Galatasaray neymar