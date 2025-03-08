Galatasaray'dan tarihi hamle! Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor
İspanyol basınına göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı süperstar Neymar’ı kadrosuna katmak için dev bir proje hazırladı. Avrupa’ya dönmek isteyen Neymar, Galatasaray’ın sunduğu teklife sıcak bakıyor mu? İşte transferde son durum…
Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor.
National'e göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı süperstar Neymar’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Avrupa’da yeniden sahne almak isteyen Neymar’ın önceliği Barcelona olsa da Galatasaray’ın sunduğu projeye sıcak baktığı öne sürüldü.
HER SEZONA BİR YILDIZ
Galatasaray, son yıllarda transferde büyük hamleler yaparak Avrupa’da ses getirdi.
Daha önce Gomis, Falcao, Icardi ve son olarak Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de Neymar’ı gündemine aldı.
İspanyol basınına göre, Neymar 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nda yer almak için Avrupa’ya dönmek istiyor.
Bu doğrultuda ilk hedefi eski takımı Barcelona olsa da, Katalan devinin ekonomik zorlukları ve Neymar’ın yüksek maaş beklentisi transferi zorlaştırıyor.
GALATASARAY TÜM ŞARTLARI KARŞILAMAYA HAZIR
Galatasaray yönetimi, Neymar transferi için tüm ekonomik şartları karşılamaya hazır.
Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldıza takımın lideri olabileceği özel bir proje sundu. Ayrıca, futbolcunun taleplerine uygun bir sözleşme önerileceği de konuşuluyor.