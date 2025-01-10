Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: “İstifa edin!”

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi'ni istifaya çağırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar nedeniyle taraflı ve hasmane bir tutum sergilediğini öne sürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: “İstifa edin!”
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Galatasaray'dan yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin Konyaspor ile oynanacak maçta çok sayıda taraftarın biletlerinin bloke edilmesi kararına sert tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri, T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir.

Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek.

Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz! Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır."

Galatasaray’ın bu sert açıklaması, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

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