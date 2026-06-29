Galatasaray’dan transfer bombası! City’nin yıldızı için harekete geçildi

Başta Barcelona ve Tottenham olmak üzere dev kulüplerin de bu transfer için devrede olması rekabeti artırıyor. Tüm bu zorluklara rağmen Galatasaray'ın öncelikli planı netleşti; hücum oyuncusu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılmak isteniyor.