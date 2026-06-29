Galatasaray’dan transfer bombası! City’nin yıldızı için harekete geçildi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Manchester City'de forma giyen Mısırlı forvet Omar Marmoush için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Barcelona ve Tottenham'ın da peşinde olduğu yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.
Devler Ligi'nde başarı getirecek nokta atışı 4-5 hamle yapmayı planlayan yönetim, uzun süredir gündemde olan Omar Marmoush konusunda artık somut girişimlere başlıyor.
BARCELONA VE TOTTENHAM DA DEVREDE
Manchester City forması giyen Mısırlı yıldız teknik heyet tarafından çok isteniyor. Ancak bu süreç oldukça zor bir transfer operasyonu olacak. Çünkü 27 yaşında ve 1.83 boyundaki forvetin Avrupa'dan önemli talipleri var.
Başta Barcelona ve Tottenham olmak üzere dev kulüplerin de bu transfer için devrede olması rekabeti artırıyor. Tüm bu zorluklara rağmen Galatasaray'ın öncelikli planı netleşti; hücum oyuncusu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılmak isteniyor.
Mali şartlar, yönetimin bu transferdeki ciddiyetini ve operasyonun büyüklüğünü ortaya koyuyor. İngiliz devindeki yıllık maaşı 10 milyon Euro civarında olan Marmoush’a, Galatasaray cephesi de çift haneli bir rakam önermeye hazırlanıyor.
Ülkesiyle Dünya Kupası’nda gruptan çıkma başarısı gösteren yıldız hücumcunun menajeriyle bir görüşme trafiği planlandı. Önümüzdeki haftadan itibaren taraflar arasındaki temaslar sıklaşacak ve transferin gidişatı netlik kazanacak.