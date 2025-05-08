Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var!
Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ayrılacak olan Dries Mertens’in yerine Manchester City’nin yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, 23. şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, transferde de büyük oynuyor.
Şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak olan sarı-kırmızılı ekip, bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.
MERTENS VEDA EDİYOR, PLANLAR HAZIR
38 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun boşluğunu doldurmak adına Avrupa’nın önde gelen isimlerinden birine yöneldi.
GÜNDEMDEKİ YILDIZ: BERNARDO SİLVA
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Manchester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva ile yakından ilgileniyor.
30 yaşındaki Silva’nın, İngiliz kulübünün gelecek sezonki planlamasında düşünülmediği ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin, sözleşmesinde 1 yıl daha kalan Bernardo Silva ile menajerler aracılığıyla temas kurduğu aktarıldı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray 10 numara pozisyonunda önemli bir değişime gidecek.
RAKİP BENFİCA
Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre Silva’ya Galatasaray dışında Benfica da talip. Ancak Portekiz kulübü, oyuncunun yüksek maaş talebini karşılamakta zorlanıyor.
Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 45 resmi maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.