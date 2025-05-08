Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var!

Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ayrılacak olan Dries Mertens’in yerine Manchester City’nin yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var! - Resim: 1

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, 23. şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, transferde de büyük oynuyor.

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Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var! - Resim: 2

 Şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak olan sarı-kırmızılı ekip, bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var! - Resim: 3

MERTENS VEDA EDİYOR, PLANLAR HAZIR

38 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun boşluğunu doldurmak adına Avrupa’nın önde gelen isimlerinden birine yöneldi.

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Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var! - Resim: 4

GÜNDEMDEKİ YILDIZ: BERNARDO SİLVA

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Manchester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva ile yakından ilgileniyor. 

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Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var! - Resim: 5

30 yaşındaki Silva’nın, İngiliz kulübünün gelecek sezonki planlamasında düşünülmediği ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var! - Resim: 6

Galatasaray yönetiminin, sözleşmesinde 1 yıl daha kalan Bernardo Silva ile menajerler aracılığıyla temas kurduğu aktarıldı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray 10 numara pozisyonunda önemli bir değişime gidecek.

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Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var! - Resim: 7

RAKİP BENFİCA

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre Silva’ya Galatasaray dışında Benfica da talip. Ancak Portekiz kulübü, oyuncunun yüksek maaş talebini karşılamakta zorlanıyor. 

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Galatasaray'dan transfer bombası: Mertens gidiyor, hedefte o isim var! - Resim: 8

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 45 resmi maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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Galatasaray transfer mertens