Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aleksey Batrakov İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri ve taraftarlar futbolcuyu havalimanında karşıladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aleksey Batrakov İstanbul'a geldi - Resim: 1

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aleksey Batrakov İstanbul'a geldi - Resim: 2

Rusya'nın başkenti Moskova'dan ailesiyle kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Batrakov'u sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ve taraftarları karşıladı.

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Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aleksey Batrakov İstanbul'a geldi - Resim: 3

Rus futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisi ve ailesi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrıldı.

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Galatasaray'dan transfer hamlesi! Aleksey Batrakov İstanbul'a geldi - Resim: 4

GEÇEN SEZON 28 MAÇTA 13 GOL ATTI

Aleksey Batrakov, geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol kaydetti.

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Galatasaray transfer