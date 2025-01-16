Galatasaray'dan transfer hamlesi: Hedefte yeni yıldız

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Walker’ın takımdan ayrılmak istediğini doğrularken, bu açıklama sonrası dünya devleri yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti.

Fotomaç kaynaklı habere göre, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yıllık 4 milyon euro talep ettiği ve Galatasaray’ın bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Kyle Walker, İtalya’dan Inter ve Milan’ın yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli’nin de radarında bulunuyor. Galatasaray’ın bu transferdeki girişimleri merakla takip ediliyor.