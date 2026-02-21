Galatasaray'dan VAR tepkisi: "Anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor"
Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray’ın Leroy Sane ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılı kulüp karara sosyal medyadan tepki gösterdi.
Yayınlanma:
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın 49. dakikasında Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu gol, VAR'da yapılan incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Golün iptal edilmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından karara tepki geldi.
Yapılan paylaşımda, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor" ifadeleri kullanıldı.