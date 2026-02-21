Galatasaray'dan VAR tepkisi: "Anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor"

Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray’ın Leroy Sane ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılı kulüp karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray'dan VAR tepkisi: "Anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor"
Yayınlanma:

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın 49. dakikasında Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu gol, VAR'da yapılan incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Golün iptal edilmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından karara tepki geldi.

Yapılan paylaşımda, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu gece elektrikler kesilecek: İşte karanlığa bürünecek ilçelerBu gece elektrikler kesilecek: İşte karanlığa bürünecek ilçelerYurt
Çiftçiye 81 milyar liralık üretim desteği: Tarih belli olduÇiftçiye 81 milyar liralık üretim desteği: Tarih belli olduGündem
Galatasaray gol konyaspor
Günün Manşetleri
İranlı Bakan’dan Trump’a tepki
İsrail hurmasına Kudüs ambalajı!
Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza
Havayolu yolcu haklarında dijital dönem
65 yaş üstüne güvence bedeli yok
3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
22 milyonluk oltalama vurgununda 21 tutuklama
Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu
Belediye Başkanı Göçer, CHP’den ihraç edildi
Futbol kulübüne ve mal varlıklarına el konuldu
Çok Okunanlar
5 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en çok kazandıran bankalar 5 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en çok kazandıran bankalar
🔴 Konyaspor – Galatasaray CANLI İZLE! 🔴 Konyaspor – Galatasaray CANLI İZLE!
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Şampiyonluk yarışında fikstür avantajı kimde? Şampiyonluk yarışında fikstür avantajı kimde?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?