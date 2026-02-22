Galatasaray'dan VAR tepkisi: "Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız"

Galatasaray, Konyaspor maçında iptal edilen golün nizami olduğunu savunarak kararı “skandal” olarak nitelendirdi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu pozisyonu incelemeye çağırdı.

Galatasaray Kulübü, Konyaspor maçında iptal edilen gol sonrası yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet etti. Sarı-kırmızılılar, kararın ligin adaletine zarar verdiğini savundu.

Galatasaray Kulübü, Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının ardından resmi açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, maçta attıkları golün iptal edilmesine tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır. Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!”

Kulüp, pozisyonun detaylı şekilde incelenmesini ve VAR hakemi hakkında idari sürecin başlatılmasını talep etti.

Galatasaray
