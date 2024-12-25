Galatasaray'dan Victor Osimhen’in yanına yeni yıldız hamlesi

Galatasaray, yıldız forvet Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in 95 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani için kiralama teklifinde bulundu. Muani'nin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde.

Fransız oyuncuya sadece Galatasaray ilgi göstermiyor. Sabah’ın haberine göre, Randal Kolo Muani'ye İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig kulüpleri de talip. Bu durum, transferi zorlu bir rekabete dönüştürebilir.

Eylül 2023'te Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya PSG'ye transfer olan Muani, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Paris kulübüyle çıktığı 14 resmi maçta yalnızca 2 gol ve 1 asist üreten oyuncu, takıma istenen katkıyı veremedi. Galatasaray ise, sezon başında Napoli'den kiraladığı Osimhen ile dikkatleri üzerine çekmişti.