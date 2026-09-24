Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sakatlığına ilişkin açıklama!
Galatasaray, Wilfried Singo'nun aşil tendonunun koptuğu ve transfer sürecinde kronik bir sakatlığının bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Singo'nun sağlık durumuna ilişkin medyada yer alan iddialara resmi internet sitesinden yanıt verdi.
Kulübün açıklamasında, oyuncunun tedavi sürecinin planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo’nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir.
Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray’a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray’ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz."
Kulüp, açıklamanın son bölümünde taraftarlara da seslenerek yalan haberlere ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olunmasını istedi. Galatasaray, taraftarlardan kulübün resmi mecralarını takip etmelerini rica etti.