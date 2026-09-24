Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sakatlığına ilişkin açıklama!

Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray’a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray’ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz."