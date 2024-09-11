Galatasaray'dan yeni transfer

Galatasaray orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor... Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı 6 numarası Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı kırmızılılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için anlaştı. Ancak Belçika ekibi transfere izin vermedi. Habere göre Nijeryalı futbolcu, kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını istiyor. Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Onyedika, Brugge'de 95 maça çıktı ve 4 golün yanı sıra 2 asist yaptı.