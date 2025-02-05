Galatasaray'dan yeni transfer bombası! Lemina İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedeflerken, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe ile zorlu bir şampiyonluk yarışı verirken, aynı zamanda Avrupa Ligi’nde de yoluna devam etmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda transfer gündeminde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Morata’nın ardından Galatasaray, bir transfer bombasını daha patlatmaya hazırlanıyor. Yeni transfer bu akşam İstanbul’a iniş yapacak.

MARIO LEMINA İSTANBUL'A GELİYOR!

Galatasaray, Mario Lemina ile anlaşmaya vardı ve yıldız futbolcu bu akşam İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak. Galatasaray'ın Lemina ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transferle ilgili ilk açıklama, Mario Lemina’dan geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından ‘Kum saati’ emojisi paylaştı.