Galatasaray'dan yılın bombası! Hakan Çalhanoğlu için kesenin ağzı açıldı, işte masadaki rakam!
Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray, Inter forması giyen 32 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan basını Inter'in bonservis beklentisini duyururken, sarı-kırmızılı yönetimin transfer için çıkabileceği üst limit netleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, Hakan Çalhanoğlu transferi için hem sezon başında hem de geride bıraktığımız ara transfer döneminde Inter'in kapısını çalmıştı. Ancak İtalyan temsilcisi, orta sahadaki bu bölgeyi başka bir alternatifle dolduramayacağı gerekçesiyle teklifleri geri çevirmiş ve Galatasaray bu girişimlerden sonuç alamamıştı.
Şu ana kadar Inter ile sözleşmesini uzatmayan ve mevcut kontratı 2027 yılında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu, yaz transfer döneminde yeni bir boyut kazanacak.
Sözleşme yenilenmemesi nedeniyle serbest kalma ihtimali yaklaşan oyuncu için İtalyan kulübü, yaz aylarında gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak.
Transferin mali şartları, İtalyan ve Türk kulüpleri arasında yürütülecek pazarlıkların çerçevesini çizmeye başladı.
İtalya'da yayın yapan Calciomarcato'nun haberine göre; Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun olası satışından 15 ile 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis geliri bekliyor.
Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki futbolcunun transferi için kasasından çıkacak maksimum rakamı belirledi. Sarı-kırmızılılar, bu transfer operasyonunda 10 milyon euro üst limitini kesinlikle aşmayacak.
Hakan Çalhanoğlu, devam eden sezonda Inter formasıyla bugüne kadar 26 resmi karşılaşmada süre bulurken, takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.