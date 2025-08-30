Galatasaray’ın Avrupa yolculuğu açıklandı: Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen fikstür!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunda Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Temsilcimiz dev turnuvaya Almanya'da başlayacak, İngiltere'de kapanış yapacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Galatasaray'ın Avrupa yolculuğu açıklandı: Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen fikstür!

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşaması fikstürünü açıkladı. 



Turnuvada Türkiye’yi temsil edecek olan Galatasaray, dev arenaya Almanya’da merhaba diyecek.

İşte Galatasarayın fikstürü: 



18 Eylül E. Frankfurt - Galatasaray



30 Eylül Galatasaray - Liverpool 



21 Ekim Galatasaray - Bodo Glimt 



5 Kasım Ajax - Galatasaray



25 Kasım Galatasaray - Union 



9 Aralık Monaco - Galatasaray 



21 Ocak Galatasaray - Atletico Madrid



28 Ocak Manchester City - Galatasaray

