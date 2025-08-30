Galatasaray’ın Avrupa yolculuğu açıklandı: Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen fikstür!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunda Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Temsilcimiz dev turnuvaya Almanya'da başlayacak, İngiltere'de kapanış yapacak.
UEFA, Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşaması fikstürünü açıkladı.
Turnuvada Türkiye’yi temsil edecek olan Galatasaray, dev arenaya Almanya’da merhaba diyecek.
İşte Galatasarayın fikstürü:
18 Eylül E. Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül Galatasaray - Liverpool
21 Ekim Galatasaray - Bodo Glimt
5 Kasım Ajax - Galatasaray
25 Kasım Galatasaray - Union
9 Aralık Monaco - Galatasaray
21 Ocak Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak Manchester City - Galatasaray