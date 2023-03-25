Galatasaray'ın borcu belli oldu! İşte sarı-kırmızılıların borç miktarı...

Galatasaray, Haliç Kongre Merkezi'nde yıllık olağan mali genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.

Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borç miktarı da açıklandı.

GALATASARAY'IN BORCU BELLİ OLDU!

Buna göre Galatasaray'ın net borcu 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olarak açıklandı.

Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.