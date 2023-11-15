Galatasaray'ın Devre Arası Forvetteki Hedefi Wout Weghorst! Bu Hafta Masaya Oturulacak!

Sürekli başka takımlara kiralanma sarmalından kurtulmak istediği belirtilen Weghorst, Galatasaray'a son derece sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Beşiktaş’ta forma giyen, ikinci yarısını ise Premier Lig temsilcisi Manchester United da kiralık geçiren ve bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst son takımında da hüsrana uğradı.

Almanya'da Aradığını Bulamadı

31 yaşındaki Hollandalı futbolcu son olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim’ın yolunu tutmuştu. Alman ekibine de kiralık olarak transfer olan golcü oyuncu, United'da olduğu gibi Hoffenheim'da da istediğini bulamadı.

Yarım dönemlik Beşiktaş karnesinde 18 maça çıkan ve 9 kez rakip fileleri sarsıp 4 kez de gol pası veren tecrübeli oyuncu hem dikkatleri üzerine çekmiş hem de kendisini camiaya sevdirmeyi başarmıştı. Kısa sürede aidiyet yakalasa da 31 yaşındaki futbolcu, o iyi performans sonrası İngiliz devi United'ın ilgisine kayıtsız kalamamış ve Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmıştı.

Galatasaray'ın Radarına Girdi

Hoffenheim'dan ayrılabileceği konuşulan Wout Weghorst, Galatasaray'ın radarına takılmış durumda.

Galatasaray; bonservisi Burnley’de bulunan ve Hoffenheim’da kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcuyu satın almak istiyor.

Gelmeye Sıcak Bakıyor

Sürekli başka takımlara kiralanma sarmalından kurtulmak istediği belirtilen Weghorst, Galatasaray’a son derece sıcak bakıyor.

Okan hoca da tecrübeli golcünün hem çift forvet oynama planına uygun olması hem de forvet arkasında görev yapabilecek özelliklere sahip olması sebebiyle bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

Bu Hafta Temasa Geçilecek

Sarı-kırmızılılar gerekirse Cedric Bakambu veya Dries Mertens’le yolları ayırıp, buradan açılacak kontenjanı Weghorst’ta kullanmanın hesapları içinde. Yıldız futbolcunun kulübü Burnley ile bu hafta içinde temasa geçilmesi bekleniyor.