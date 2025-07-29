Galatasaray’ın efsane ismi Ali Sami Yen, vefatının 74. yılında anılıyor

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncülerinden Ali Sami Yen, vefatının 74. yılında anılıyor. Ünlü dilbilimci ve yazar Şemsettin Sami’nin ikinci oğlu olarak 20 Mayıs 1886’da İstanbul’da dünyaya gelen Yen, ilk eğitimini babasından aldıktan sonra Galatasaray Lisesi’ne gönderildi. Burada bir grup sınıf arkadaşıyla birlikte 1905 yılının ekim ayında Galatasaray Spor Kulübünü kurdu.

Kulübün bir numaralı kurucu üyesi ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, Galatasaray’ın kuruluş amacını şöyle ifade etti: "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek."

FUTBOLCULUKTAN BAŞKANLIĞA

Orta sahanın vazgeçilmez oyuncularından biri olarak anılan Ali Sami Yen, 1907 sonunda Kadıköy takımına karşı oynanan ve 3-0 kazanılan maçta ayağını kırdı. Uzun süren tedavilere rağmen eski performansına dönemediği için futbol kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik kariyerine ağırlık veren Yen, 1905–1918 yılları arasında aralıksız 13 yıl, 1925’te ise bir yıl daha olmak üzere toplam 14 yıl Galatasaray başkanlığı yaptı. Bu dönemde kulübü hem spor hem de organizasyonel olarak ileri taşıdı.

MİLLİ TAKIMIN İLK TEKNİK DİREKTÖRÜ

Ali Sami Yen, Türkiye’nin FIFA’ya üyeliğinin ardından A Milli Futbol Takımı’nın ilk teknik direktörü olarak tarihe geçti. 26 Ekim 1923’te İstanbul Taksim Stadı’nda Romanya’ya karşı oynanan ilk milli maçta, takımı 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

1922 yılında kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın (TİCİ) da ilk başkanı olan Ali Sami Yen, bu dönemde federasyonların kurulmasına öncülük etti. Spor branşlarına yönelik yönetmelikler çevirilerle hayata geçirildi.

1924 Paris Olimpiyatları’na Türkiye kafilesinin başında katılan Yen, 1927-1930 yılları arasında da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) başkanlığı görevini yürüttü.

İLK SPOR MÜZESİ, İLK FUTBOL KİTABI

1915 yılında Kalamış’taki kulüp lokalinde Türkiye’nin ilk spor müzesini kurdu. Müze daha sonra Galatasaray Lisesi’ne taşındı.

Ali Sami Yen, ayrıca Türkiye’de futbol alanında yazılmış ilk kitabın da yazarı oldu. “Futbol Kitabı” adlı eser, 1927 yılında basıldı ve futbolun teknik ile bilimsel yönlerini ele aldı.

29 Temmuz 1951’de, 65 yaşında hayatını kaybeden Ali Sami Yen’in naaşı Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

Galatasaray’ın uzun yıllar maçlarını oynadığı Mecidiyeköy’deki stada onun adı verildi. 2011’de yıkılan bu stadın ardından açılan Nef Stadı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yer alıyor ve ismini yaşatmaya devam ediyor.