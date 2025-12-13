Galatasaray’ın eski yıldızı Sacha Boey’in kaderi belli oldu!

Sarı-Kırmızılı kulüpten 30 milyon avroluk bir bedelle Almanya’nın köklü ekibi Bayern Münih'e geçen Sacha Boey’in geleceği hakkında kritik bir aşamaya gelindi.

Boey, Alman devine büyük umutlarla transfer olmasına rağmen, kulübün beklentilerini tam anlamıyla karşılamakta zorluk yaşadı. Bu durum, 2023-2024 sezonunun ortasında gerçekleşen bu sansasyonel transferin ardından, oyuncunun akıbeti hakkında karar alınmasını zorunlu kıldı.

FRANSIZ OYUNCU VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR

Bir süredir Bayern Münih'ten ayrılacağı yönündeki iddialarla gündemde olan ve ismi eski kulübü Galatasaray ile de anılan Sacha Boey, Bavyera temsilcisine veda sürecine girmiş durumda. Dünya çapında transfer gelişmeleriyle tanınan güvenilir kaynak Fabrizio Romano’nun gece geç saatlerde duyurduğu haber, Boey için talip olan kulüplerin Bayern Münih yönetimiyle ilk görüşmeleri başlattığını ortaya koydu.

Ayrılığın kesinleşmesi beklenirken, Sacha Boey ile ilgilenen takımların başında İngiliz Premier Lig ekibi Crystal Palace geliyor. Crystal Palace haricinde de birçok kulübün Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre, Boey’in kış transfer döneminde Alman devinden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme, Boey'in kariyerinde yeni bir sayfa açılacağının sinyallerini veriyor.