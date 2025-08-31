Galatasaray’ın hedefindeki kaleciye Fenerbahçe de talip! Yıldız kaleci kimi seçecek?

Süper Lig devleri transfer piyasasında nefes kesen bir rekabetin ortasında. Manchester City’nin kalecisi Ederson için önce Galatasaray sahneye çıktı, ardından Fenerbahçe de hamle yaparak ezeli rekabete yepyeni bir boyut kazandırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’ın hedefindeki kaleciye Fenerbahçe de talip! Yıldız kaleci kimi seçecek?
Yayınlanma:

Galatasaray uzun süredir Ederson transferi için Manchester City ile masada. Ederson ile prensipte anlaşmaya yakın. Oyuncuya yıllık 7 milyon Euro + bonuslar içeren bir sözleşme önerildiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devine de 10 milyon Euro değerinde resmi teklif sundu. Ancak bu teklif City tarafından reddedildi. İngilizler, Ederson için en az 15 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor. 

Bu görüşmeler sırasında Ederson’un Manchester City kadrosundan çıkarılması da dikkat çekti. İngiliz basını, bu kararın transfer sürecine işaret ettiğini yazdı.

TAM BİTTİ DERKEN… FENERBAHÇE DEVREDE

Tam da Galatasaray taraftarları transferin bitmesini beklerken, ezeli rakip Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe yönetiminin de menajerler aracılığıyla 15 milyon Euro seviyesinde bir paket üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. 

Öte yandan Manchester City, Ederson’un ayrılığı halinde boşluğu doldurmak için şimdiden düğmeye bastı. Pep Guardiola’nın listesinde Paris Saint-Germain’in yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma yer alıyor. City’nin bu planı, Ederson transferinde elini güçlendiren bir koz niteliğinde.

Gelinen noktada Ederson için iki ezeli rakip arasında kıran kırana bir yarış söz konusu. Galatasaray, oyuncuyla anlaşma aşamasına gelse de, bonservis bedelinde sorun yaşıyor. Fenerbahçe ise teklifi yükseltmiş durumda.

Süper Lig’de tarihi an: Galatasaray 4000. golünü attı, Rize’yi 3-1 mağlup etti!Süper Lig’de tarihi an: Galatasaray 4000. golünü attı, Rize’yi 3-1 mağlup etti!Spor
Galatasaray, City ve PSG transfer savaşında karşı karşıya! Donnarumma formülü ortalığı karıştırdıGalatasaray, City ve PSG transfer savaşında karşı karşıya! Donnarumma formülü ortalığı karıştırdıSpor
fenerbahçe Galatasaray transfer
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
5G ihalesi için geri sayım başladı
Son 10 günde 198 şüpheli yakalandı!
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yeni düzenleme
Nefes kesen gösteri uçuşu!
“Tüm yargılamalar tutuksuz yapılsın ve canlı yayınlansın”
"Kültürümüz dünyanın en büyüklerinden biri"
Banka hesaplarından 14 milyon TL çalan 27 kişi tutuklandı
Interpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine şafak operasyonu
Çok Okunanlar
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde!
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yeni düzenleme Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yeni düzenleme
Son 10 günde 198 şüpheli yakalandı! Son 10 günde 198 şüpheli yakalandı!