Galatasaray’ın hedefindeki kaleciye Fenerbahçe de talip! Yıldız kaleci kimi seçecek?

Galatasaray uzun süredir Ederson transferi için Manchester City ile masada. Ederson ile prensipte anlaşmaya yakın. Oyuncuya yıllık 7 milyon Euro + bonuslar içeren bir sözleşme önerildiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devine de 10 milyon Euro değerinde resmi teklif sundu. Ancak bu teklif City tarafından reddedildi. İngilizler, Ederson için en az 15 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor.

Bu görüşmeler sırasında Ederson’un Manchester City kadrosundan çıkarılması da dikkat çekti. İngiliz basını, bu kararın transfer sürecine işaret ettiğini yazdı.

TAM BİTTİ DERKEN… FENERBAHÇE DEVREDE

Tam da Galatasaray taraftarları transferin bitmesini beklerken, ezeli rakip Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe yönetiminin de menajerler aracılığıyla 15 milyon Euro seviyesinde bir paket üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Öte yandan Manchester City, Ederson’un ayrılığı halinde boşluğu doldurmak için şimdiden düğmeye bastı. Pep Guardiola’nın listesinde Paris Saint-Germain’in yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma yer alıyor. City’nin bu planı, Ederson transferinde elini güçlendiren bir koz niteliğinde.

Gelinen noktada Ederson için iki ezeli rakip arasında kıran kırana bir yarış söz konusu. Galatasaray, oyuncuyla anlaşma aşamasına gelse de, bonservis bedelinde sorun yaşıyor. Fenerbahçe ise teklifi yükseltmiş durumda.