Galatasaray'ın iptal edilen golü: VAR konuşmaları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını yayımladı. Paylaşımda, Konyaspor – Galatasaray mücadelesinde iptal edilen gole ilişkin diyaloglar yer aldı.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR odası arasındaki konuşmalar şu şekilde:

VAR: "Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim."

Atilla Karaoğlan: "Tamam."

VAR: "Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim."

Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?"

VAR: "Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim."

Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."

Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor."

Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var."

Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var."

Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."