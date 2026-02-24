Galatasaray'ın iptal edilen golü: VAR konuşmaları açıklandı
TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan maçlara ilişkin VAR kayıtlarını paylaştı. Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılıların iptal edilen golüne dair hakem ile VAR arasındaki konuşmalar açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını yayımladı. Paylaşımda, Konyaspor – Galatasaray mücadelesinde iptal edilen gole ilişkin diyaloglar yer aldı.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR odası arasındaki konuşmalar şu şekilde:
VAR: "Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim."
Atilla Karaoğlan: "Tamam."
VAR: "Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim."
Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?"
VAR: "Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim."
Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."
Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor."
Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var."
Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var."
Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."