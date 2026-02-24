Galatasaray'ın iptal edilen golü: VAR konuşmaları açıklandı

TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan maçlara ilişkin VAR kayıtlarını paylaştı. Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılıların iptal edilen golüne dair hakem ile VAR arasındaki konuşmalar açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray'ın iptal edilen golü: VAR konuşmaları açıklandı
Yayınlanma:

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını yayımladı. Paylaşımda, Konyaspor – Galatasaray mücadelesinde iptal edilen gole ilişkin diyaloglar yer aldı.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR odası arasındaki konuşmalar şu şekilde:

VAR: "Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim."

Atilla Karaoğlan: "Tamam."

VAR: "Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim."

Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?"

VAR: "Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim."

Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."

Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor."

Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var."

Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var."

Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."

Yarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYurt
Ezan erken okununca oruçlar açıldı: Açıklamalar kafa karıştırdıEzan erken okununca oruçlar açıldı: Açıklamalar kafa karıştırdıGündem
İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı: İşte Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehriİstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı: İşte Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehriGündem
Galatasaray
Günün Manşetleri
Tarımsal kredide şartlar düzenlendi
Türkiye'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu
İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor
MİT ve emniyetten ortak operasyon
İçişleri Bakanlığı 10 günlük bilançoyu açıkladı
Sosyal medyadan propaganda yapan 11 şüpheli yakalandı
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu
Şırnak'ta dev jandarma operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!