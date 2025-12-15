Galatasaray'ın rüyası gerçek oluyor mu? İtalyan basını duyurdu!
Liverpool'da üst üste yedek kalmasıyla menajerine ayrılık sinyali veren Mısırlı süperstar Mohamed Salah'ın, sarı-kırmızılı kulübün devre arası transfer listesinin zirvesinde yer aldığı iddia edildi. İtalyan basını, olası transferin Galatasaray'a çıkaracağı faturayı rakamlarla ortaya koydu.
İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah'ın kulüpteki geleceği, son haftalarda yaşanan olayların ardından ciddi bir tartışma konusu haline geldi.
Salah, Liverpool'un geçtiğimiz dönemde Leeds United ile oynadığı karşılaşma öncesinde başlayan süreçte, üst üste üç müsabakada ilk 11’de yer alamadı ve Leeds United mücadelesinde hiç sahaya çıkmadı. Bu gelişmelerin akabinde Mısırlı futbolcu, yaşadığı durumdan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.
SALAH’IN SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Salah'ın yaptığı açıklamalar, deneyimli ismin ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalini gündeme taşıdı. Deneyimli oyuncu, Leeds United karşılaşmasından sonra yaptığı konuşmada, yedek kalması nedeniyle büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.
Salah, bu konuya ilişkin duygularını aktarırken, "Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum." sözlerini kullandı.
Ayrıca yıldız oyuncu, mevcut durumu kabullenmesinin mümkün olmadığını ve kulüp için önemli işler yaptığını vurguladı. Salah, "Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım. Bu durum benim için kabul edilebilir değil. Neden hep benim başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Herhangi bir kulüp oyuncusunu korur. Neden bu durumda olduğumu bilmiyorum." açıklamasında bulundu.
DEVRE ARASI TRANSFERİ İÇİN GALATASARAY DEVREDE
İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan kulüpleriyle beraber Galatasaray da Mohamed Salah’la ilgilenen takımlar arasında bulunuyor.
Sezonun ikinci yarısı için kadrosuna önemli yıldızlar katmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, bu büyük isim için kesenin ağzını açmaya hazırlanırken, İtalyan medyası transferin detaylarını okuyucularıyla paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün, Salah’ın menajeri ile temasa geçtiği ve futbolcuya yıllık 15 milyon euro değerinde bir teklif sunabileceği belirtildi. Liverpool'un ise bu transfer için 50 ila 60 milyon euro arasında bir bonservis bedeli beklentisi olduğu, Mısırlı yıldızın kendisinin de 20 milyon euro civarında bir yıllık maaş talep edebileceği ileri sürüldü.
Salah, Liverpool ile olan sözleşmesini bu yıl uzatmış olup, kontratı 2027 yılında sona erecek.
33 yaşındaki Salah, Liverpool’daki son 5 maçının hiçbirinde ilk 11’de yer almadı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Inter maçı kadrosuna dahil edilmeyen deneyimli kanat oyuncusu; West Ham United, Sunderland ve Brighton maçlarında oyuna sonradan girdi, Leeds United mücadelesinde ise hiç süre almadı. Son oynanan Brighton karşılaşmasına sonradan dahil olan Salah, maçı bir asist yaparak tamamladı.
Bu sezon Liverpool formasıyla toplam 20 maçta sahada yer alan Salah, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.
Mohamed Salah, 2017 yılından bu yana formasını giydiği İngiliz ekibi Liverpool ile toplam 421 maçta görev alırken, 250 gol ve 117 asistlik bir istatistik yakaladı. Yıldız futbolcu, Liverpool kariyerinde 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 F.A. Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 Community Shield şampiyonluğu elde etti.