Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kaderi belli oldu: Özbek’ten iddialı açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Fransa'nın Monako kentinde bulunan Grimaldi Forum’da gerçekleşti. Galatasaray, zorlu rakiplerin yer aldığı grupta Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Monaco, Ajax, Bodo/Glimt ve Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSTV'ye yaptığı açıklamada, “Özellikle performansı yüksek takımların gelmesi Galatasaray'ı motive eden bir husus. Son derece başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ona göre bir takım kurduk.” diyerek güçlü rakiplerin Galatasaray için bir avantaj oluşturduğunu belirtti.

“KENDİ EVİMİZDEKİ RAHATLIKLA OYNAYACAĞIZ”

Dursun Özbek, Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruduğunu, sadece bazı eksik bölgeler için transfer yaptıklarını ifade etti. “Zaten geçen sezondan gelen kadroyu muhafaza ediyoruz. Birkaç nokta transfere ihtiyacımız vardı. Onları gerçekleştirdik. Bir-iki ufak eksiğimiz olabilir. Onları sonuçlandırmak için çalışıyoruz.”

Özellikle yurt dışındaki Galatasaray taraftarlarının büyük desteğine dikkat çeken Özbek, “Yapacağımız maçların bir kısmı deplasmanda olsa da kendi evimizdeki rahatlıkla oynayacağız. Özellikle Monaco'da Fransa'dan gelecek taraftarlarımız bizi teşvik edecektir. Frankfurt da evimiz gibi.” sözleriyle taraftar desteğinin önemini vurguladı.

“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EN ÜST SEVİYE”

Şampiyonlar Ligi’nde en üst seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Özbek, taraftarlara da güzel futbol sözü verdi. “Taraftarlarımıza ve Türk insanına çok güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum. İnşallah şans da bizim yanımızda olur. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyeye kadar gitmek. Bu hedef için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Wilfried Singo transferi için Monaco yöneticileriyle olan görüşmesini hatırlatan Özbek, “Onlara, 'Burada inşallah maç yaparız.' demiştim. O da oldu.” diyerek kura sonucuna dair dikkat çekici bir anekdot paylaştı.