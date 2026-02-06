Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: Yeni transfer liste dışı kaldı

Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda temsil eden Galatasaray, kış transfer dönemindeki hamleleriyle yenilenen kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, organizasyonda mücadele edecek güncel oyuncu listesini UEFA'ya resmen iletti. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı bildirimde, kış transfer döneminde takıma katılan isimlerin durumu da netlik kazandı. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda yeni transferlerden Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey listeye dahil edildi. Ancak bir diğer yeni isim Renato Nhaga’ya kadroda yer verilmedi.

İŞTE GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Yapılan güncellemelerin ardından sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu isimlerden oluşuyor: "Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina."

