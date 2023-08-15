Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde, Klaksvik'i toplamda 3-2'lik skorla eleyerek tur atladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, Molde, Klaksvik'i sahasında 2-0 mağlup etti. 

Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 3-2 öne geçen Molde turu atlayan taraf oldu. 

 TURU GETİREN GOL LİNNES'TEN

Molde'ye turu getiren gol, 112. dakikada eski Galatasaray oyuncusu Martin Linnes'ten geldi. 

Galatasaray'da Lucas Torreira, Olimpija Ljublajana maçında kırmızı kart gördüğü için play-offta forma giyemeyecek.  Galatasaray ile Molde arasındaki ilk maç 22 Ağustos günü oynanacak. 

# şampiyonlar ligi # Galatasaray
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