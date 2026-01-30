Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek kura çekimi tamamlandı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, son 16 turu vizesi için İtalyan futbolunun köklü kulübüyle kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ın Avrupa yolculuğundaki yeni durağı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılı ekip, İtalyan devi Juventus ile eşleşti.

Temsilcimiz, bu zorlu turu geçmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

LİG ETABINDA 20. SIRADA TAMAMLADI

Galatasaray, bu sezon yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadeleci bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak hanesine 10 puan yazdırdı.

Bu performansla genel sıralamada 20. basamakta yer alan Aslan, turnuvaya veda etmeyerek yoluna play-off turundan devam etme hakkı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında dikkat çeken skorlara imza attı. Özellikle Liverpool karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, Bodo/Glimt (3-1) ve Ajax (3-0) zaferleri takımı yarışta tuttu.

 Atletico Madrid deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Cimbom; Eintracht Frankfurt (5-1), Union Saint-Gilloise (1-0), Monaco (1-0) ve Manchester City (2-0) karşısında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Futbolseverlerin merakla beklediği maç takvimi de netleşti. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Turun kaderini belirleyecek rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

