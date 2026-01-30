Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

LİG ETABINDA 20. SIRADA TAMAMLADI

Galatasaray, bu sezon yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadeleci bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak hanesine 10 puan yazdırdı.