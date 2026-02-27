Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman?

Kura sonuçlarına göre bu zorlu turun ilk ayak maçları 10-11 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul'da oynanacak. Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.