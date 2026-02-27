Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın merakla beklenen son 16 turundaki rakibi kura çekimi sonucunda netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu eşleşmeleriyle devam ediyor.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, devler ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın yeni rakibi netleşti.
Play-off turunda İtalyan devi Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla saf dışı bırakarak adını son 16 takım arasına yazdıran sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile eşleşti.
Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman?
Kura sonuçlarına göre bu zorlu turun ilk ayak maçları 10-11 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul'da oynanacak. Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde:
Real Madrid - Man City
Bodø/Glimt - Sporting
PSG - Chelsea
Newcastle - Barcelona
Galatasaray - Liverpool
Atlético - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Leverkusen - Arsenal