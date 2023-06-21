Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşme ile ilgili detaylar...

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray'ın, karşılaşacağı muhtemel rakip belli oldu. İşte eşleşme ile ilgili detaylar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşme ile ilgili detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundaki eşleşmelerin belirlendiği kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.

GALATASARAY HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

• Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Struga (Kuzey Makedonya)-Galatasaray
• Ballkani (Kosova) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera (Letonya)
• Rakow Czestochowa (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya) - Lincoln Red Imps (Cibraltar) / Karabağ (Azerbaycan)
• Klaksvik (Faroe Adaları) / Ferencvaros (Macaristan) - Hacken (İsveç) / The New Saints (Galler)
• HJK Helsinki (Finlandiya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Molde (Norveç)
• Shamrock Rovers (İrlanda) / Ön elemeden gelen takım - Kopenhag (Danimarka)
• Farul Constanta (Romanya) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Hamrun Spartans (Malta) / Maccabi Haifa (İsrail)
• Aris Limassol (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizani (Arnavutluk) / BATE Borisov (Belarus)
• Urartu (Ermenistan) / Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Swift Hesper (Lüksemburg)
• GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Dinamo Tiflis (Gürcistan)
• Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)
• Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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