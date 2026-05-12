Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için geri sayım başladı: İşte bilet fiyatları!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk coşkusunu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te RAMS Park'ta taraftarıyla paylaşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için geri sayım başladı: İşte bilet fiyatları!
Yayınlanma:

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre, kutlama etkinliğine katılmak isteyenlerin bilet alım süreçleri için belirli adımları izlemesi gerekiyor. Organizasyona giriş hakkı elde edebilmek için öncelikle cihazlara GSPlus uygulamasının indirilmesi şart koşuldu. Bu işlemin ardından taraftarlar, GS taraftar Passo kartları veya Passo üyeliklerini kullanarak passo.com.tr internet sitesi ve Passo uygulaması üzerinden bilet satın alma işlemlerini tamamlayabilecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyle:

Saha içi paketi: 19 bin 50 lira

Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira

Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira

Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira

SEZON KASIMPAŞA MAÇIYLA KAPANIYOR

Cuma akşamı gerçekleştirilecek büyük şampiyonluk partisinin ardından sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son resmi karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, şampiyonlukla taçlandırdığı 2025-26 sezonunu, 17 Mayıs Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakasıyla resmen noktalayacak.

Sokak ortasında silahlı saldırı! 1 kişi yaralandıSokak ortasında silahlı saldırı! 1 kişi yaralandıYurt
Emekli maaşını taşıyana dev fırsat! İşte en yüksek promosyon veren bankalarEmekli maaşını taşıyana dev fırsat! İşte en yüksek promosyon veren bankalarEkonomi
Galatasaray şampiyonluk kutlaması
Günün Manşetleri
Burcu Köksal’dan AK Parti’ye katılım sonrası ilk sözler
Burcu Köksal AK Parti'ye geçti
Muğla merkezli “Daltonlar” operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
O bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor
DSÖ'den son dakika Hantavirüs açıklaması
Jandarma ekipleri evrakları incelemeye aldı
2014 ALS soruları için düğmeye basıldı
Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
Çok Okunanlar
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!" İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!"
350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar
O bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor O bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?