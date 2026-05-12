Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için geri sayım başladı: İşte bilet fiyatları!

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre, kutlama etkinliğine katılmak isteyenlerin bilet alım süreçleri için belirli adımları izlemesi gerekiyor. Organizasyona giriş hakkı elde edebilmek için öncelikle cihazlara GSPlus uygulamasının indirilmesi şart koşuldu. Bu işlemin ardından taraftarlar, GS taraftar Passo kartları veya Passo üyeliklerini kullanarak passo.com.tr internet sitesi ve Passo uygulaması üzerinden bilet satın alma işlemlerini tamamlayabilecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyle:

Saha içi paketi: 19 bin 50 lira

Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira

Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira

Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira

SEZON KASIMPAŞA MAÇIYLA KAPANIYOR

Cuma akşamı gerçekleştirilecek büyük şampiyonluk partisinin ardından sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son resmi karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, şampiyonlukla taçlandırdığı 2025-26 sezonunu, 17 Mayıs Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakasıyla resmen noktalayacak.