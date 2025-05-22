Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar

Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğu için 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek dev kutlamada müzik şöleni yaşanacak. İşte sahne alacak sanatçılar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 1

Süper Lig 2024–2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğu için taraftarlarıyla birlikte büyük bir kutlamaya hazırlanıyor. Şampiyonluk coşkusu, 25 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek görkemli etkinlikle taçlanacak.

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 2

Kutlamalarda sahne alacak sanatçılar da netleşti. Gazeteci Serhan Türk’ün haberine göre, Galatasaray’ın şampiyonluk gecesinde yıldızlar geçidi yaşanacak.

Etkinlikte sahne alacak sanatçılar şöyle:

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 3

Kenan Doğulu

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 4

Blok3

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 5

Gökhan Kırdar

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 6

Aydilge

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 7

Emircan İğrek

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 8

Güliz Ayla

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 9

Enbe Orkestrası

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 10

Ebru Yaşar

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 11

Gripin

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 12

Atiye

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 13

Betül Demir

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 14

Coşkun Sabah

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar - Resim: 15

Altay

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Galatasaray