Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında yıldızlar geçidi: İşte sahne alacak sanatçılar
Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğu için 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek dev kutlamada müzik şöleni yaşanacak. İşte sahne alacak sanatçılar...
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Süper Lig 2024–2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğu için taraftarlarıyla birlikte büyük bir kutlamaya hazırlanıyor. Şampiyonluk coşkusu, 25 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek görkemli etkinlikle taçlanacak.
Kutlamalarda sahne alacak sanatçılar da netleşti. Gazeteci Serhan Türk’ün haberine göre, Galatasaray’ın şampiyonluk gecesinde yıldızlar geçidi yaşanacak.
Etkinlikte sahne alacak sanatçılar şöyle:
Kenan Doğulu
Blok3
Gökhan Kırdar
Aydilge
Emircan İğrek
Güliz Ayla
Enbe Orkestrası
Ebru Yaşar
Gripin
Atiye
Betül Demir
Coşkun Sabah
Altay