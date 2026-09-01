Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi! Deniz Gül'den ilk açıklama

"BİR AN ÖNCE TAKIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan genç oyuncu, transfer sürecine dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım."