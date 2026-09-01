Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi! Deniz Gül'den ilk açıklama
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Porto'nun 22 yaşındaki milli santrforu Deniz Gül, özel uçakla İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna katmak için bir süredir Portekiz temsilcisi Porto ile temas halinde olduğu Deniz Gül, transfer sürecini tamamlamak üzere Türkiye'ye ayak bastı. Genç hücum oyuncusunu taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Terminal çıkışında 22 yaşındaki golcüyü sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinin yanı sıra kendisini bekleyen Galatasaray taraftarları karşıladı. Basın mensuplarına poz veren Deniz Gül, taraftarların ilgisini karşılıksız bırakmayarak onlara üçlü çektirdi.
Havalimanındaki bu buluşmanın ardından milli futbolcu, kendisi için tahsis edilen özel araca binerek alandan ayrıldı.
"BİR AN ÖNCE TAKIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"
Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan genç oyuncu, transfer sürecine dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
"Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım."
Transferin resmiyet kazanması için artık son prosedürlere geçildi. Deniz Gül'ün detaylı sağlık kontrollerinden geçmesi ve kulüple yürütülen transfer görüşmelerinin bütünüyle tamamlanması planlanıyor.
Tüm bu aşamaların sorunsuz geçilmesinin ardından, sarı-kırmızılı kulübün genç santrfor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.