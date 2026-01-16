Galatasaray'ın yeni hedefi İtalya'dan! Parma'nın yıldızı Aslan'ın radarında

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Serie A'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken genç yetenek için sarı-kırmızılılar harekete geçti.

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Parma'da forma giyen Mandela Keita'yı transfer gündemine aldı.

Gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Parma'daki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Belçikalı ön liberoyu aday listesine ekledi.

PREMIER LİG EKİPLERİ DE TAKİPTE

Piyasa değeri 12 milyon euro olan genç futbolcu için devrede olan tek kulüp Galatasaray değil.

Avrupa'dan birçok önemli kulübün radarında olan Keita için İngiltere Premier League ekiplerinin de istekli olduğu belirtildi.

Haberde, özellikle Brighton'ın oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer yarışında yer aldığı aktarıldı

11.9 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Futbol altyapı eğitimini ülkesi Belçika'da alan Mandela Keita, kariyerinde daha önce OH Leuven ve Antwerp formalarını giydi. Genç oyuncu, 2024 yaz transfer döneminde 11.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Parma'nın yolunu tuttu.

Keita, İtalyan ekibindeki ilk sezonunda sergilediği istikrarlı performansla öne çıkıyor. Bu sezon Parma formasıyla toplam 22 resmi maça çıkan Belçikalı oyuncu, ligde yalnızca 1 maç kaçırdı. Oynadığı karşılaşmaların büyük bölümünde 90 dakika sahada kalan Keita, takımının vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.

