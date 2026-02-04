Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, resmi görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Portekiz'den havalanan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 18 yaşındaki futbolcuyu, terminal çıkışında sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan genç oyuncu, transfer sürecine dair heyecanını dile getirdi. Nhaga, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray." ifadelerini kullandı. Açıklamasının ardından Nhaga, kendisi için tahsis edilen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen Renato Nhaga, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.