Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Maliyeti belli oldu
Galatasaray, kış transfer döneminin ilk büyük hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Hollandalı yıldız İstanbul'a ayak bastı.
Galatasaray, 2025–2026 sezonunun ilk kış transferini tamamlamak üzere düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşma sağladığı 26 yaşındaki hücum oyuncusu Noa Lang, İstanbul’a geldi.
Hollandalı futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Galatasaray atkısı takarak basın mensuplarının karşısına geçen Lang, ilk açıklamalarında taraftara mesaj gönderdi.
"KULÜBÜN BÜYÜKLÜĞÜ BENİ ETKİLEDİ"
İstanbul’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Noa Lang, sarı-kırmızılı camianın ilgisinden bahsetti. Yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:
“Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Taraftarlar Instagram’dan bana çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu”
Transferin mali şartları da netleşmeye başladı. Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Napoli, Noa Lang’ın sezon sonuna kadar Galatasaray’a kiralanması konusunda onayı verdi.
Kiralama bedeli olarak sarı-kırmızılıların kasasından 2 milyon euro çıkacak. Transferin zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu içerdiği ve bu opsiyonun kullanılması halinde bedelin yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde olacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ VE AJAX ALTYAPISINDAN NAPOLİ'YE
Futbol eğitimine HION, Nantes ve Beşiktaş gibi kulüplerin altyapısında başlayan Noa Lang, profesyonel kariyerine Ajax çatısı altında adım attı. 2013 yılında Feyenoord’dan Ajax’a geçen oyuncu; U17, U19 ve U21 takımlarındaki performansıyla isminden söz ettirdi.
2020/2021 sezonunda kiralık gittiği Club Brugge, gösterdiği başarılı performansın ardından 2021 yazında 6 milyon euro ödeyerek oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna kattı. Lang, iki sezon sonra 2023 yazında 12,5 milyon euro karşılığında PSV’ye imza attı.
Kariyeri boyunca 340 resmi maça çıkan Noa Lang, toplam 95 gol kaydetti. En parlak dönemini Club Brugge formasıyla yaşayan Hollandalı, Belçika ekibinde 125 maçta 38 gol attı. PSV macerasında ise 63 karşılaşmada 19 gole imza attı.
Hollanda A Milli Takımı formasını 15 kez giyen Lang’ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Yıldız isim, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaklaşık 25 milyon euro bedelle Napoli’ye transfer olmuş ve İtalyan ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.