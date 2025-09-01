Galatasaray’la anılıyordu: Yıldız isim rekor bonservisle Villarreal’de

Transfer döneminin son gününde İspanyol devi Villarreal’den rekor hamle geldi. Galatasaray’ın da gündeminde olan Gürcü golcü Georges Mikautadze, 31 milyon Euro bonservisle Villarreal’e transfer oldu. Bonuslarla birlikte rakam 36 milyona çıkabilir.

LaLiga temsilcisi Villarreal, yaz transfer döneminin kapanışına saatler kala büyük ses getirecek bir transfere imza attı. Fransız kulübü Olympique Lyon forması giyen 24 yaşındaki Gürcü forvet Georges Mikautadze, 31 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer oldu. Lyon ayrıca anlaşma kapsamında 5 milyon Euro’ya kadar bonus ve sonraki satıştan %10 pay alma hakkı elde etti.

GALATASARAY’IN LİSTESİNDEYDİ, REKORLA İSPANYA’YA GİTTİ

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Mikautadze, Avrupa devlerinin radarında yer alıyordu. Sarı-kırmızılı kulübün ilgisine rağmen, Villarreal’in rekor teklifine “evet” diyen oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını kazandı. Bu rekor, daha önce 2020’de Borussia Dortmund’dan 25 milyon Euro’ya gelen Paco Alcácer’a aitti.

LYON’DA PARLADI, DEĞERİNİ KATLADI

Geçtiğimiz sezon 18,5 milyon Euro karşılığında Metz’den Lyon’a transfer olan Mikautadze, Fransız ekibinde 49 maçta 18 gol ve 11 asist ile dikkat çekti. Kısa sürede performansını yukarı taşıyan yıldız oyuncunun piyasa değeri, yaşadığı kısa düşüşe rağmen yeniden 22 milyon Euro seviyesine ulaştı.

