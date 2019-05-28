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Galatasaraylı Diagne kutlamalara katılamamasına açıklık getirdi

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, takımının şampiyonluk kutlamalarına ailevi nedenlerden dolayı katılamadığını açıkladı.

Galatasaraylı Diagne kutlamalara katılamamasına açıklık getirdi

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şampiyonluk kutlamasında yer alamamasına açıklık getirdi.

"Bu kelimeleri Galatasaray'ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih (Terim) hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve harika taraftarlarımıza yazıyorum!" ifadelerini kullanan Senegalli futbolcu, şu görüşlerini aktardı:
"Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce, zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak, özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü. Kulübümüz çok büyük ve bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Beni anlayacağınızdan eminim ve bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Birçok golle..."


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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