Metehan Baltacı tahliye edildi

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bahis ve şike yaptığı iddiasıyla 13 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Tutuklu sanık Metehan Baltacı ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Baltacı'ya destek olmak amacıyla izleyici olarak katıldı. Sanık kürsüsünde ilk sözü alan Baltacı, hakkındaki suçlamaları reddederek, "A takımında yer aldıktan sonra herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da bahis yapmadım, kimseyle anlaşıp şike yapmadım. Şöyle bir duruma düştüğüm için hem çok üzgünüm hem de kabul etmiyorum" dedi.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Duruşma sırasında yapılan kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu beyan eden Baltacı, bahse konu edilen iki eylemde de Galatasaray'ın 19 yaş altı (U19) takımında bulunduğunu belirtti. Olay tarihindeki durumuna ilişkin, "Ben o zamanlar sahada olmayı bırakın kulübede bile değildim, kendim oynadığım maçlarda da bahis yapmadım" ifadelerini kullanan genç oyuncu, savunmasını şu şekilde detaylandırdı: "O dönem A Takımı'nda değildim. Yasal bir sitede bahis üyeliğim vardı. Söz konusu 2 maça da bahis oynamıştım ancak A takımında olmadığımdan ben o zamanlar sahada olmayı bırakın kulübede bile değildim. Kimseyle irtibat halinde de değildim. Oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım, 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A takımı kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma da bu sezonda çıktım. Yasadışı bahis sitelerine üyeliğim bildiğim kadarıyla yoktu. A takımında yer aldıktan sonra herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da bahis yapmadım"

Dava dosyasına giren ve şüphe uyandıran mesajlaşmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Baltacı, diyalogların spor camiasında olağan karşılanan sohbetler olduğunu ifade etti. İletişim kayıtlarında herhangi bir yasa dışı unsur bulunmadığını belirten futbolcu şunları söyledi:"Arkadaşlarımla olan mesajlaşmalar futbolla ilgili olan sohbetler, bu sohbetler her zaman olur. Futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Kimseyle anlaşıp şike yapmadım. Mesajlarda geçen herhangi bir kupon da yoktur, hesabıma gelen para da yoktur"

''BAHİS OYNAMANIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''

Dört aydır cezaevinde bulunan ve aynı süreçte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan sanık futbolcu, kariyerine vurgu yaparak dolandırıcılık suçlamalarına karşı çıktı. Savunmasının son bölümünde tahliyesini ve beraatını talep ederek şu ifadeleri kullandı:"Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili çok şaşkınım ve kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi hileli hareketle kimseyi aldatmadım. Ben yıllar boyunca emek vererek bu hale geldim. Galatasaray'a 12 yaşında girdim, 12 yaşından beri futbolla ilgileniyorum, emek veriyorum. Şöyle bir duruma düştüğüm için hem çok üzgünüm hem de kabul etmiyorum. 4 aydır cezaevindeyim, ayrıca TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim"

TAHLİYE OLDU

Baltacı hakkında tahliye kararı verildi. Duruşma 12 Haziran'a ertelendi.

