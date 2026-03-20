Galatasaraylı Noa Lang'ın yaralanması sonrası UEFA ve Liverpool'dan soruşturma kararı

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta reklam panosuna sağ baş parmağını sıkıştırarak ciddi şekilde yaralanan Noa Lang'ın durumu üzerine UEFA ve Liverpool soruşturma başlattı.

Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın, Liverpool maçında yaşadığı ve sağ baş parmağının kopma noktasına geldiği olayın ardından UEFA ve ev sahibi kulüp Liverpool resmi soruşturma başlattı.

Liverpool ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcu Noa Lang, bir pozisyon sonrasında sağ baş parmağını saha kenarındaki reklam panosuna sıkıştırdı.

Sahada korkuya neden olan bu kaza sonucunda parmağı kopma noktasına gelen ve kanlar içinde kalan oyuncu, acil olarak ameliyata alındı.

Bu ciddi sakatlığın ardından harekete geçen Galatasaray kulübü, oyuncusu için UEFA'ya konuyla ilgili tazminat davası açacağını ifade etti.

UEFA VE LİVERPOOL HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından UEFA ve Liverpool Kulübü, kazanın meydana geliş şeklini ve saha şartlarını incelemek üzere soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin İngiliz The Athletic yayınına konuşan bir UEFA sözcüsü, sürecin resmi olarak takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang’ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi.”

UEFA sözcüsü, gelecekte stadyumlarda benzer sakatlıkların önüne geçilmesi amacıyla yeni adımlar atılacağını da bildirdi.

Kulüplerden ek güvenlik tedbirleri talep edileceğini vurgulayan sözcü, açıklamasına şöyle devam etti:

“Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekli önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek.”

NOA LANG'DAN İLK AÇIKLAMA

Geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Noa Lang, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Başarılı bir operasyon geçirdiğini duyuran Lang, paylaşımında, "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

