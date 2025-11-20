Galibiyet 0.3 saniye kala geldi! Anadolu Efes–Barcelona maçına damga vuran an

EuroLeague’in 12. haftasında Anadolu Efes, Barcelona’yı 0.3 saniye kala gelen faulle 74-73 mağlup ederek sezondaki 5. galibiyetini aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Galibiyet 0.3 saniye kala geldi! Anadolu Efes–Barcelona maçına damga vuran an
Yayınlanma:

Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım organizasyonda 5. galibiyetini alırken, Barcelona ise 5. yenilgisini yaşadı.

Başa baş geçen ve iki takımın da boyalı alan ile pota altından etkili olduğu ilk periyot, Barcelona'nın 19-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte basit top kayıpları yapan ve uygun atışları sayıya çeviremeyen Anadolu Efes karşısında Laprovittola, Hernangomez ve Cale üçlüsüyle skor üreten Barcelona, 19. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 33-46. İspanya temsilcisi, soyunma odasına 46-35 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Anadolu Efes, karşılaşmanın ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaptı. Üçüncü periyodun başında Shengelia ile 2 sayı bulan Barcelona'ya 12-0'lık seriyle karşılık veren lacivert-beyazlılar, 24. dakikada farkı 1'e indirdi: 47-48. Taraftar desteğini arkasına alan Efes, Dessert'in basketiyle 26. dakikada öne geçti: 52-50. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, son çeyreğe 58-55 üstün girdi.

Büyük heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü periyotta Barcelona, bitime 36 saniye kala 73-72 öne geçti. Son hücuma başlayan Anadolu Efes, bitime 0.3 saniye kala pota altında Isaia Cordinier'e yapılan faul sonucu serbest atış hakkı kazandı. Fransız oyuncu, iki atışı da sayıya çevirdi: 74-73.

Barcelona son hücumdan yararlanamadı ve Anadolu Efes karşılaşmayı 74-73 kazanarak büyük bir galibiyete imza attı.

