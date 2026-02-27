Galibiyet yeterli olmadı: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşı 2-1 kazansa da toplam skor avantajını çeviremedi ve turnuvaya veda etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN İKİ GOL

Fenerbahçe’nin golleri Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sarı-lacivertliler ikinci yarının hemen başında penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

İngiliz ekibinin tek golü ise Callum Hudson-Odoi’den geldi. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hudson-Odoi’nin vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.

AVRUPA LİGİNE VEDA

Karşılaşmada kaleci Tarık yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasına engel oldu.

Fenerbahçe galip gelmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-0’lık yenilgiden dolayı UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turunda veda ederek Avrupa macerasını noktaladı.