Galibiyet yeterli olmadı: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest’ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçtaki 3-0’lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’ne veda etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşı 2-1 kazansa da toplam skor avantajını çeviremedi ve turnuvaya veda etti.
KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN İKİ GOL
Fenerbahçe’nin golleri Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sarı-lacivertliler ikinci yarının hemen başında penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.
İngiliz ekibinin tek golü ise Callum Hudson-Odoi’den geldi. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hudson-Odoi’nin vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.
AVRUPA LİGİNE VEDA
Karşılaşmada kaleci Tarık yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasına engel oldu.
Fenerbahçe galip gelmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-0’lık yenilgiden dolayı UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turunda veda ederek Avrupa macerasını noktaladı.